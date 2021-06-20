ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

وطن: يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم: الغضنفر أبو عطوان، وجمال الطويل، وخضر عدنان.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، اليوم الأحد، أن الأسير أبو عطوان (28 عاما) من الخليل يواصل إضرابه عن الطعام منذ 47 يوما، رفضا لاعتقاله الإداريّ، بينما يحتجزه الاحتلال في مستشفى "كابلن".

أما الأسير الشيخ جمال الطويل (59 عاما) من رام الله يواصل إضرابه لليوم 18 على التوالي، مطالبا بحرّية ابنته الصحفية بشرى الطويل المعتقلة إداريّا في سجون الاحتلال، ويواصل الاحتلال احتجازه في زنازين سجن "هشارون".

بينما يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان (43 عاما) من جنين إضرابه لليوم 22 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداريّ، وهو محتجز حاليا في زنازين معتقل "الجلمة".

وحملّت الهيئة الاحتلال وأجهزته كافة المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى المضربين، مطالبة بضرورة إسنادهم ودعم خطواتهم النضالية في مواجهة الاحتلال.