المشروبات الوطنية تعيد تأهيل حديقة دار الحضانة في جمعية رعاية الطفل وتوجيه الأم ‎بنابلس

وطن: رعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي إعادة تأهيل الحديقة الخاصة بدار الحضانة في جمعية رعاية الطفل وتوجيه الأم ‎ بمدينة نابلس من خلال تزويدها بالالعاب والمظلات والارضيات لتكون بيئة لعب مناسبة للاطفال، لاسيما أنها تعتبر المتنفس الوحيد للأطفال المقيمين في الجمعية.

وعبر مدير عام المشروبات الوطنية عماد الهندي عن سعادته بانتهاء المشروع، وتلبية احتياجات الجمعية عبر توفير بيئة آمنة لأطفال الجمعية، وهو ما يجسد رؤية وأهداف الشركة في دعم مختلف الفئات المجتمعية الأخرى، بما فيها الفئات المهمشة، مؤكداً حرص الشركة في دعمها للمؤسسات التي ترعى هذه الشريحة من أبناء مجتمعنا.

وأكد الهندي أن توفير حياة كريمة لأطفال الجمعية هو مسؤوليتنا جميعا تجاه هذه الشريحة، داعياً المؤسسات الأخرى من القطاع الخاص والمجتمع المدني على ضرورة انتهاز المناسبات على اختلاف أشكالها لمد يد العون لهم، وتلبية احتياجاتهم

وأشاد الهندي بالجهود التي تبذلها جمعية رعاية الطفل وتوجيه الأم ودورها الإنساني تجاه الأطفال المقيمين في الجمعية من خلال توفير البيئة المناسبة لهم، هذا إلى جانب البرامج المتميزة والمتنوعة التي توفرها للأيتام مع التركيز على الرعاية الصحية والنفسية بما يحفظ ويصون كرامتهم.

من جانبها توجهت مديرة الجمعية السيدة حياة البظ بالشكر الجزيل من شركة المشروبات الوطنية على دعمها في تأهيل الحديقة وتوفير الالعاب اللازمة للايتام، مشيرة أن الجمعية تعد من أقدم واعرق الجمعيات في نابلس والتي تأسست في العام 1922 من سيدات رائدات في العمل التطوعي لمساعدة المرأة في مختلف المجالات، مضيفة أنها تأمل أن يتواصل هذا الدعم للجمعية من شركة المشروبات الوطنية وغيرها من المؤسسات الأخرى لتمكينها من الاستمرار في أداء واجبها تجاه المجتمع المحلي.