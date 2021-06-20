شرطة الاحتلال تناقش استعدادات اخلاء البؤرة الاستيطانية على جبيل صبيح  

وطن: قالت صحيفة هآرتس العبرية انه من المتوقع أن يعقد مفتش عام شرطة الاحتلال كوبي شبتاي، هذا الأسبوع جلسة لمناقشة استعدادات إخلاء بؤرة "أفيتار" الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا، تمهيدا لصدور قرار بذلك على المستوى السياسي .

وحسب الصحيفة ستناقش شرطة الاحتلال الاستعدادات لإمكانية صدور قرار الإخلاء، علماً أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي استعداد لإخلاء البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

يشار إلى أن قرار إخلاء البؤرة يعود إلى المستوى السياسي وعلى رأسه رئيس حكومة الاحتلال الجديد، نفتالي بينت، ووزير الجيش بيني غانتس.

يذكر أن جيش الاحتلال أصدر أمرا في وقت سابق إخلاء البؤرة الاستيطانية ، والذي كان يجب أن ينفذ في الأسبوع الماضي. لكن سلطات الاحتلال منحت المستوطنين مهلة لتقديم التماس، وهو ما فعلوه يوم الخميس الماضي.

وكانت صحيفة هآرتس قد كشفت الأسبوع الماضي بالصور قيام عدد من جنود الاحتلال بمساعدة المستوطنين في إنشاء البؤرة الاستيطانية.