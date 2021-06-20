حكومة الاحتلال تنظر بقرار اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة

وطن: ذكرت "صحيفة يسرائيل هيوم" العبرية أن حكومة الاحتلال الجديدة سوف يتعين عليها خلال اجتماعها اليوم أن تقرر ما إذا كانت ستقلص أكثر من 800 مليون شيكل من الأموال التي تحولها إلى السلطة الفلسطينية، مقابل الأموال التي قامت السلطة بتحويلها إلى عائلات الشهداء والأسرى منذ ديسمبر 2019 وخلال العام 2020 .

وقدم وزير الحرب بيني غانتس ، مؤخراً تقرير إلى "الكابينت" حول هذه المدفوعات خلال العام 2020، علما ان المجلس الوزاري السابق، في عهد بنيامين نتنياهو، لم يناقش تقرير غانتس.

ومن المفترض أن يجتمع "كابينت" الاحتلال الجديد، اليوم ، لكن ديوان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، رفض توضيح ما إذا كان المجلس سيناقش الموضوع.

ونقلت الصحيفة أنه بحسب تقارير السلطة الفلسطينية، التي قام بتحليلها معهد" نظرة على العالم الفلسطيني"، فقد حولت السلطة الفلسطينية في عام 2020، مبلغ 750 مليون شيكل إلى إلى أهالي الشهداء والأسرى، يضاف إلى هذا المبلغ حوالي 176 مليون شيكل تم تحويلها في ديسمبر 2019 .

وبحسب الصحيفة فإن حجم المبلغ الذي يمكن ان تقتطعه حكومة الاحتلال من أموال المقاصة الفلسطينية يبلغ قرابة 826 مليون شيكل .