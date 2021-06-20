شرطة الاحتلال تعتقل 11 شابا من دير الأسد في الداخل المحتل

رام الله - وطن: اعتقلت شرطة الاحتلال، فجر اليوم الأحد، 11 شابا من بلدة دير الأسد في الداخل المحتل.

وتأتي حملة الاعتقالات هذه عقب الأحداث التي شهدتها البلدة يوم أمس عندما اقتحمت قوات الاحتلال حفل زفاف في البلدة، حيث قامت بالاعتداء على المتواجدين بالحفل، وإطلاق النار في الهواء، الأمر الذي تسبب بإصابة شاب في الثلاثينات من عمره بجروح وصفت بالخطيرة جدا.

وعقب ذلك، اندلعت مواجهات مع بعض الأهالي والشبان الذين تصدوا لهذه الاعتداءات، وطالبوهم بمغادرة المكان، فيما واصلت عناصر من قوات الاحتلال الاعتداء على الأهالي، واستنفرت الوحدات الخاصة للبلدة.