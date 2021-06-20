مضرب منذ 22 يوماً...محكمة الاحتلال العسكرية تنظر اليوم بقضية الأسير خضر عدنان

وطن: من المقرر ان تعقد محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، اليوم الأحد، جلسة حول تثبيت أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 22 يومًا.

وقال نادي الأسير انه من المتوقع اليوم أن يصدر قرار عن المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" حول تثبيت أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 22 يومًا

يذكر أن الأسير خضر عدنان يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الـ 22 على التوالي في سجون الاحتلال احتجاجًا على اعتقاله الاداري.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عدنان منذ 29 أيّار / مايوّ الماضي، وهو أسير سابق اُعتقل (12) مرة، وهذا الإضراب الخامس الذي يخوضه خلال سنوات أسره، منهم أربعة إضرابات نفّذها رفضًا لاعتقال الإداريّ، وتمكن خلالها من تحقيق حريته.