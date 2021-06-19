الشرطة تقبض على شخص محكوم غيابياً بتهمة تجارة مواد مخدرة في ضواحي القدس

وطن: قبضت الشرطة، اليوم السبت، على شخص فار من وجه العدالة، صادر بحقه حكم غيابي بالحبس 10 سنوات مع الاشغال الشاقة وغرامة مالية 10 الاف دينار اردني بتهمة تجارة مواد مخدرة في ضواحي القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بانه وبعد إجراءات البحث والتحري تمكنت قوة من شرطة مكافحة المخدرات من القبض على مطلوب للعدالة متواجد بالقرب من بلدة عناتا شرقي القدس استقل مركبة عمومية باتجاه محافظة رام الله والبيرة، حيث تم إيقاف المركبة في شارع القدس بالقرب من كفر عقب، وبتفتيشه عثر بحوزته على 5 أكياس صغيرة بداخلها مادة خضراء اللون يشتبه ان تكون مادة القنب الهندي المصنع بلغ وزنها 18.5 غم.

وأكدت الشرطة بأنه تمت إحالة الشخص إلى جهة الاختصاص من اجل استكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.