مستوطنون ملثمون يطلقون الرصاص ويهاجمون مركبات الفلسطينيين في "دير شرف" بنابلس

وطن: قالت مصادر محلية لوطن إن عددا من المستوطنين الملثمين أطلقوا الرصاص، وهاجموا المركبات الفلسطينية بالحجارة قرب قرية دير شرف غرب نابلس.

وأوضحت أن الحادثة وقعت نحو الساعة العاشرة ليلا، حيث كانت المنطقة تكتظ بالزوار ومرتادي المطاعم هناك، عندما سمع صوت النار، وظهرت مجموعة من المستوطنين وهي تعتدي على المواطنين الفلسطينين.

ولم تسجل اصابات في صفوف الفلسطينين، في حين لاذ المعتدون بالفرار نحو احدى المستوطنات القريبة من المكان.

* يتبع