إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص شرطة الاحتلال في دير الأسد بالداخل المحتل

وطن: أصيب، اليوم السبت، شاب بجروح، في مواجهات اندلعت مع شرطة الاحتلال الإسرائيلية، عقب اقتحامها حفل زفاق في بلدة دير الأسد في منطقة الشاغور بأراضي الـ48.

وذكرت مصادر طبية أن إحدى الإصابات حرجة، وهي لشاب في الثلاثينيات من عمره، نقل إلى إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد شهود عيان بأن قوات تابعة لوحدة "حرس الحدود" التابعة للشرطة الإسرائيلية اقتحمت حفل زفاف في دير الأسد، وأن مواجهات اندلعت في المكان، أصيب خلالها شاب بجروح.

وعقب ذلك، قام شبان بحرق مركبتين تايعتين للشرطة في المكان.