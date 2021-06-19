"القدس المفتوحة" تنظم لقاء تدريبياً حول "التفكير الإبداعي للشباب.. مهارات التفكير خارج الصندوق"

وطن: نظم قسم شؤون الطلبة في فرع الخليل التابع لجامعة القدس المفتوحة بالتعاون مع ملتقى الشباب الفلسطيني للحرية والديمقراطية لقاءً تدريبياً بعنوان " التفكير الإبداعي للشباب - مهارات التفكير خارج الصندوق "، وذلك يوم السبت الموافق 19/6/2021، حضره مدير فرع الخليل أ.د.تيسير ابو ساكور، ومساعد عميد شؤون الطلبة د.اياد اشتية، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أ.بهاء ابراهيم، ومدير NDI أ.أشرف الزغير ومدرب الدورة أ.نزار العيسة، والمساعد الإداري أ.ماجد أبو ريان، ورئيس قسم شؤون الطلبة أ.أحمد النتشة، ومنسقة الخريجين أ.نسرين القاضي.

افتتح اللقاء مدير الفرع أ.د.تيسير ابو ساكور مرحباً بالحضور، ناقلاً تحيات رئيس الجامعة أ.د.يونس عمرو، مقدماً شكره لملتقى الشباب الفلسطيني للحرية والديمقراطية لتنظيم مثل هذه الفعاليات لاكساب الشباب مهارات وأساليب التفكير الابداعي، موضحاً أهمية مثل هذه اللقاءات الهادفة إلى زيادة الوعي لدى الشباب بقضايا مجتمعهم.

وتحدث د.إشتية قائلاً " نحن نتطلع إلى دور الشباب في تحسين ظروفهم وتحقيق ذاتمه، لذلك نظمت هذه الورش التدريبية إسهاماً من الملتقى في إكساب الشباب أساليب ومهارات التفكير الإبداعي، مشيراً الى أن اللقاء تطرق إلى أهمية إكساب الشباب مهارات توظيف التفكير الإبداعي في جميع مجالات الحياة، والتدريب على مهارات حل المشكلات من خلال ايجاد عدد كبير من البدائل والأفكار، وتوسيع رقعة الخيال والتفكير وطرح العديد من الحلول لكثير من القضايا والمشاكل اليومية التي تواجه الشباب.

كما ناقش المشاركون في اللقاء المعلومات الأساسية حول التعليم الذاتي وطرق حل المشكلات وكيفية التعامل مع العبارات الهدامة القاتلة للأفكار وبناء العادات الإيجابية المساهمة في بناء مجتمعات ديمقراطية.

من جانبه، ركز مدرب الدورة أ.نزار العيسة على مفهوم التفكير خارج الصندوق، وهو العمل مع الشباب على أن يفكروا في أي مشكلة تواجههم وكأنهم ليسوا طرفاً بها، وأن يخرجوا من الصندوق ليجدوا حلاً للمشكلة التي يعانون منها، ودُعم التدريب بالأمثلة والمواقف من خلال التدريب العملي على العديد من الأنشطة.