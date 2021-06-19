تجمع الشخصيات المستقلة يلتقي بلدية غزة و يشيد بدورها خلال وبعد العدوان الأخير على غزة

وطن: استقبل يحي السراج رئيس بلدية غزة و بحضور الحاج بدر صبرة عضو المجلس وفدا من تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة د.ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل م.ت.ف، في مقر بلدية غزة الرئيسي في ميدان فلسطين.

وأشاد التجمع بدور بلدية غزة في تقديم الخدمات للمواطنين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير رغم الإمكانيات القليلة والمعدات القديمة التي لم يتم تحديثها بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وبسبب الانقسام.

ودعا للاسراع في تحقيق المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية متوافق عليها لتستطيع تحمل مسؤولياتها.

و قد ترأس وفد التجمع مساعد الرئيس المستشار سمير موسى ، و ضم الوفد أعضاء قيادة التجمع الأستاذ مراد الريس منسق لجنة العلاقات الوطنية ، والأستاذ عبدالقادر الشيخ خليل منسق لجنة المصالحة المجتمعية والمهندس اعليان البطش منسق لجنة العضوية.

وتم التأكيد خلال اللقاء على تقديم كل التسهيلات والخدمات المطلوبة لجميع أصحاب البيوت المتضررة والمحلات التجارية واعفائهم من الرسوم والضرائب والحرف بقدر الإمكان و إمهال البعض بعد دراسة الحالات.

كما تم التطرق لإشكاليات محطات المعالجة والصرف الصحي و التلوث الناجم عن صبها في مياه البحر مما يسبب مشاكل كوارث بيئية وصحية.

و أعرب التجمع عن تقديره الأزمة المالية التي تمر بها البلدية من ناحية عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها الا بنسبة 50% بسبب الديون الضخمة على المصالح الحكومية والأفراد والشركات مما يؤثر سلباً على تقديم الخدمات.

وحث المستشار سمير موسى البلدية على البحث عن موارد مالية وتقنية وعمل توأمة مع بعض البلديات الأوروبية والصديقة على غرار ماتم مع بلدية برشلونة.

كما أكد التجمع على مطالب المواطنين بضرورة إخلاء الشوارع من الشاحنات التي تعيق المرور واستغلال منحة الاعمار المصرية في تحسين وانسياب المرور في المناطق المزدحمة وتقاطعات الطرق وذلك عن طريق إنشاء جسور عن طريق الشركات المصرية المتخصصة في إنشائها والتأكيد على ماتم الاتفاق علية من عمل كباري على مدخل الشجاعية تقاطع شارع صلاح الدين مع شارع بغداد ، والجلاء مع عمر المختار عند مفترق السرايا.

وأشاد السراج رئيس البلدية بدور تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، والدور المميز لها على الساحة الفلسطينية و التقدير الكبير لكل المجهودات التي تبذل في سبيل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.

وأطلع رئيس البلدية الوفد على جهود البلدية وأوضاعها، والجهود التي بذلتها خلال العدوان لاستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والأضرار التي لحقت بمرافق البلدية والمدينة بفعل العدوان الإسرائيلي، وحملة التسهيلات المالية التي أطلقتها البلدية بعد العدوان لمساندة المواطنين.



وأعرب السراج عن سعادته بما تم عرضه من أفكار مهنية، وأكد حرص البلدية على تقديم كل التسهيلات والخدمات المطلوبة لجميع أصحاب البيوت المدمرة، والمحلات التجارية ،ودراسة جميع الحالات التي تستحق التأجيل والإعفاء والتقسيط.

وقال ان البلدية كانت حريصة جدا على ان تبقى جميع الطرق مفتوحة وبها انسياب مروري، مؤكدا أن البلدية قد حاولت بكل الطرق عدم السماح بصب المياه العادمة في البحر وعمل صيانة للمحطة رقم واحد، إلا أنها لم تتمكن بسبب الاعطال والمعوقات المختلفة، ولكن تمت السيطرة الآن وإصلاح المحطة وتوقف الصب في مياه البحر.

و أوضح السراج بأن البلدية قد أرسلت رسائل لمعظم المدن الصديقة في العالم ، وبأن هناك لقاء على الزوم مع بلدية برشلونة ، آملاً أن تكون هناك نتائج إيجابية.

أما فيما يتعلق بالكباري والجسور فقد تم التواصل من وزارة الاشغال والإسكان لتجهيز المخططات والمواصفات المطلوبة .

وأشار السراج إلى دعم البلدية للقطاع الخاص و التعاون معه من خلال تشكيل لجان مختلفة منها هيئة المطاعم والفنادق والمحلات السياحية، وتعاوناً منا مع المواطنين قررنا عمل حمله خصم على جميع الفواتير بنسبة 50% من المستحقات المطلوبة للبلدية .

كما طرح التجمع إدخال بعض التعديلات والتطويرات على المباني المهدمة والمطلوب إعادة إعمارها من حيث تغيير في المخططات وعدم اعتراض البلدية على ذلك مثل عمل اسانسير في بعض العمارات وكذلك عمل كراجات سفلية ، وقد وافق رئيس البلدية مشكوراً.

واتفق المجتمعون على تعزيز التواصل خلال المرحلة المقبلة وفتح قنوات مشتركة بما يحقق رؤية البلدية والتجمع في تحسين الخدمات والنهوض بالمدينة.