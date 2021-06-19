"الشعبية" تحذر من العودة مجدداً الى التفاوض مع الاحتلال

وطن: عبرت الجبهة الشعبية عن خطورة امكانية العودة للتفاوض مع الاحتلال تعقيباً على ما يجري تداوله بشأن تشكيل طواقم فلسطينية تفاوضية جديدة استعداداً للبدء بجولات تفاوضية وصفت "بالاستكشافية" بين السلطة والاحتلال الاسرائيلي.

ورأت الجبهة أن الأولوية يجب أن تكون لترتيب البيت الفلسطيني والأوضاع الفلسطينية وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإعادة الاعتبار للمؤسسات الفلسطينية ومعالجة أوضاع منظمة التحرير لتحقيق أهدافنا الوطنية، مشددة على ضرورة العودة إلى أروقة الأمم المتحدة، من خلال الدعوة إلى مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة بالحقوق الوطنية في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس.

ورأت الجبهة في بيان صحفي أن الرهان على العودة إلى المفاوضات ما هو إلا وهم، معتبرة أنّ الهدف من وراء الدعوات لها في هذه الفترة هو إجهاض الانجازات والمكتسبات الفلسطينية التي تحققت على الأرض خلال معركة "سيف القدس" والهبة الجماهيرية على امتداد فلسطين التاريخية.