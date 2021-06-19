الإغاثة الزراعية تخرج الفوج 34 من برنامج تدريب المهندسين الزراعيين

وطن: خرجت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )الفوج الرابع والثلاثين من برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج، وتم تخريج 17 مهندس و مهندسة زراعية.

وقد عقد حفل التخرج بحضور رئيس مجلس إدارة الإغاثة الزراعية حسام أبو فارس و المدير العام للإغاثة الزراعية منجد أبو جيش و أشرف بركات مدير عام مديرية زراعة أريحا والأغوار و مهدي حمدان المدير التنفيذي لصندوق التشغيل الفلسطيني ، ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة مشروع " تعزيز الاستثمار في التنمية الريفية – أرضي " الممول من الحكومة الدوقية لوكسمبورغ .

وأكد رئيس مجلس إدارة الإغاثة الزراعية حسام أبو فارس على أن الإغاثة الزراعية تعمل منذ نشأتها على تنمية و تطوير القطاع الزراعي الفلسطيني ولأجل هذا ابتدعت الإغاثة الزراعية برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج من أجل تعزيز خبرتهم العملية و تطوير مهارات التواصل مع المزارعين و المؤسسات المختلفة .

و أضاف أبو فارس بأن خريجي برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج متميزون عن نظرائهم خريجي الجامعات و ذلك بسبب التدريبات العملية التي يمارسونها، كما أن المواد التدريبية في البرنامج تتصف بالحداثة و هو الامر الذي يتيح للمهندسين الزراعيين حديثي التخرج توسيع معارفهم و خبراتهم و تطبيقها بشكل عملي وهو الامر الذي ينعكس إيجابا على القطاع الزراعي الفلسطيني.

من جانبه قال اشرف بركات مدير عام مديرية زراعة أريحا والأغوار ، إنه يشعر بالفخر لوجوده في هذا التخريج خصوصا كونه أحد خريجي البرنامج ، كما أن هذا البرنامج يمنح الطالب فرصة التميز والابداع ويشجعه على البحث والاطلاع على التطبيقات الزراعية الحديثة وممارستها بشكل علمي .

وأضاف بركات ان وزارة الزراعة تعمل من خلال خطة العناقيد الزراعية التي أطلقتها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ، على النهوض بالقطاع الزراعي و تشجيع الشباب للعمل في هذا القطاع من خلال دعم مشاريعهم وأفكارهم الريادية خصوصا في المناطق المصنفة (ج) والتي يعمل الاحتلال على تفريغها من السكان و المزارعين واحلال المستوطنين بدلا عنهم .

وأشار المدير التنفيذي لصندوق التشغيل الفلسطيني مهدي حمدان، لأهمية برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج ، وقام بتقديم لمحة عن طبيعة عمل الصندوق الذي يضم في مجلس ادارته الحكومة و القطاع الخاص و المنظمات العمالية، حيث يهدف الصندوق لخلق فرص عمل مستدامة ولائقة للشباب الخريجين والعاطلين عن العمل .

وأضاف حمدان أن صندوق التشغيل الفلسطيني يركز على مسار فرص الاعمال الصغيرة والمتناهية الصغر و التشغيل الذاتي ، كما يتوفر في الصندوق فرصة التدريب الفني المتقدم للشباب، كما يركز الصندوق على مسار المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر و التشغيل الذاتي خصوصا وأن نسب البطالة عالية جدا وسوق العمل شبه متوقف عن استقبال عمال وموظفين جدد .

ورحب مدير عام الإغاثة الزراعية منجد أبو جيش بالمشاركين في حفل التخريج ، كما هنأ المهندسين الخريجين ، وقال بأن المؤسسة تعمل بالشراكة مع جامعة القدس – أبو ديس بهدف تطوير برنامج ماجستير ارشاد زراعي للمهندسين الزراعيين المنخرطين في برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج الذي تشرف عليه الإغاثة الزراعية ، وهو الأمر الذي يعد تطوراً نوعياً للبرنامج وإضافة نوعية لسوق العمل من خلال ارفادهم بمهندسين زراعيين حاصلين على شهادة الماجستير في تخصص الإرشاد الزراعي ؛ مُضيفاً بأن الأغاثة الزراعية تعمل على تحديث خطة التدريب ومناهجه وهي الآن في مرحلة أعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج سيعلن عنها قريباً.

وقدم الخريجون عرضاً يوضح طبيعة التدريب خلال الأشهر الماضية و النقلة النوعية التي حصلوا عليها من خلال التدريب العملي و النظري ، بالإضافة للتدريب على التطبيقات والمهارات الجديدة وممارساتها التي تخدم تخصصاتهم .

وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات والهدايا على الخريجين والبالغ عددهم 17 مهندساً ومهندسة .

ويشار الى ان الإغاثة الزراعية خرجت من خلال برنامجها لتدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج على مدار 28عاماً الماضية ما يزيد عن 1400 مهندس و مهندسة ، حيث تعمل الإغاثة الزراعية في كل عام على استقبال المهندسين و المهندسات الزراعيين لمدة 8 أشهر في الضفة الغربية وقطاع غزة يتم توفير تدريبات عملية و نظرية وجولات خارجية للمتدربين من أجل صقل و تطوير مهاراتهم .