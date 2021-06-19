حسين الشيخ : "ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن موضوع اللقاح من إسرائيل عار عن الصحة تمامًا"".

وطن للانباء : رد حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية، على الأنباء التي ربطته بعملية شراء اللقاحات منتهية الصلاحية من الجانب الإسرائيلي.

‏وقال الشيخ في تصريح مقتضب عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن موضوع اللقاح من إسرائيل عار عن الصحة تمامًا".

وأضاف الشيخ "ما نُشر هو تصّيد بالمياه العكره، ولا علاقة للشؤون المدنية بهذا الملف وليس من صلاحياتها".

وختم منشوره بالقول: "نأمل من وسائل الاعلام توخي الدقة قبل نشر اي خبر يتعلق بعمل الشؤون المدنية .

وفي ذات السياق قال الناطق باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة " لم يكن لي أي تصريح صحفي، اليوم، بخصوص الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول توريد لقاح فايزر، وما نشرته بعض وسائل الإعلام حول أن الاتفاق أبرمته وزارة الشؤون المدنية غير صحيح " .

وكان ائتلاف أمان قد طالب منذ بدء الجائحة بضرورة تعزيز الشفافية خلال فترة الطوارئ، باعتبارها أحد أهم أدوات تحصين عملية إدارة توفير وتوزيع اللقاح من أية تجاوزات أو استغلال، وذلك بنشر تفاصيل جميع التعاقدات والصفقات، التي تتم بين الحكومات والموردين عموما، وموردي اللقاح خصوصا، إلا أن هذا الأمر ما زال يعاني من ضعف نشر المعلومات حتى الآن ، لمزيد من التفاصيل ، اضغط هنا :

وفي وقت سابقٍ أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم مساء الجمعة عن ايعاز رئيس الوزراء محمد اشتية لوزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق الذي أبرم مؤخرا بشأن الحصول على لقاحات فايزر من الاحتلال، وإرجاع جرعات اللقاحات التي استلمتها الوزارة من الاحتلال ، لمزيد من التفاصيل، اضغط هنا