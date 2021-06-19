وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة و106 اصابات جديدة بكورونا في الضفة وغزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 1، طوباس 1، نابلس 2، قطاع غزة 102".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي:"طوباس 8، نابلس 8، جنين 5، الخليل 1، طولكرم 1، رام الله والبيرة 3، بيت لحم 2، قطاع غزة 254".

وسجلت حالة وفاة في مدينة سلفيت وحالة وفاة في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 17 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 445,598 بينهم 270,795 تلقوا الجرعتين من اللقاح.