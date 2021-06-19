إصابة مسنة من ذوي الإعاقة باعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

وطن: أصيبت، اليوم السبت، مسنة من ذوي الإعاقة الحركية برضوض، جراء اعتداء المستوطنين على منازل المواطنين ورشقها بالحجارة في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، كما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد الشبان.

وأفاد رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي، بأن عددا من مستوطني "حفات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا بحماية جنود الاحتلال الاسرائيلي، منازل المواطنين ورشقوها بالحجارة في قرية التوانة، ما تسبب بإصابة المسنة المقعدة فاطمة خليل ربعي (70 عاما) برضوض بعد رشقها بالحجارة أثناء جلوسها أمام منزلها.

وأشار منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب الجبور، ان اعتداءات وممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين، تهدف لتهجير السكان وتوسيع مستوطنة "حفات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في قرية التوانة.

وطالب أهالي القرية، المؤسسات المحلية والدولية، بضرورة العمل على حمايتهم ووقف اعتداءات الاحتلال عليهم بمن فيهم رعاة الماشية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت بمسافر يطا الشاب عامر عيسى عوض، واقتادته الى جهة غير معلومة.

(وفا)