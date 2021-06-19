حملة اعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم السبت عددا من المواطنين من القدس ورام الله وجنين والخليل.

ففي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي صلاح كشعم من حي بطن الهوى ببلدة سلوان.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأسير المحرر غسان الأطرش (46 عاما) أثناء مروره عبر حاجز عسكري على مدخل مدينة قلقيلية.

وجرى اعتقال الأطرش بعد توقيف مركبته خلال عودته مع زوجته وأبنائه الثلاثة من زيارة لمدينة قلقيلية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عثمان محمد حماد أثناء مروره من مدخل بلدة سلواد.

وفي نابلس، قام جيش الاحتلال بتعزيز إجراءاته الأمنية على حاجز بيت فوريك تزامنا مع قيام الاحتلال بتفجير جسم مشبوه وضع بالقرب من الحاجز.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وسلمت طلبت استدعاء للأسيرين المحرريْن يوسف أبو رأس وسليم الرجوب من بلدة دورا بعد مداهمة منزليهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عامر عيسى عوض من مسافر يطا واقتادته الى جهة غير معلومة.