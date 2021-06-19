الولايات المتحدة ستستثمر 3.2 مليار دولار في تطوير دواء لـ"كورونا"

وطن: أعلنت الحكومة الأميركية أنها ستستثمر 3.2 مليار دولار في مجال مهمل من الأبحاث وهو تطوير حبوب مضادة لفيروس "كوفيد-19"، يمكن لمثل هذا العلاج محاربة الفيروس في وقت مبكر من العدوى، وإبعاد الناس عن المستشفى، وربما إنقاذ العديد من الأرواح، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، أحد الداعمين الرئيسيين للبرنامج، إنه يتطلع إلى وقت يمكن فيه للمرضى الحصول على أقراص مضادة للفيروسات من الصيدلية بمجرد أن تظهر عليهم أعراض إيجابية أو تظهر عليهم الأعراض.

ووصف فاوتشي السيناريو في مقابلة: "أستيقظ في الصباح، لا أشعر أنني بحالة جيدة، حاسة الشم والذوق مختفيتان، أعاني من التهاب في الحلق. اتصل بطبيبي وأقول له: "لدي كوفيد وأحتاج إلى وصفة طبية".

يعرف العلماء الآن أن أفضل وقت لمحاولة منع الفيروس هو في الأيام القليلة الأولى من المرض، عندما يتكاثر الفيروس بسرعة ولا يكون الجهاز المناعي قد شن أي دفاع ضد الفيروس بعد. إن منع العدوى في وقت مبكراً قد يمنع المراحل الأكثر ضرراً من المرض في وقت لاحق، عندما تبدأ أجهزة المناعة في الاختلال وتدمير الأنسجة بدلاً من الفيروسات.

وهناك عدد من الفيروسات الأخرى، بما في ذلك الأنفلونزا ، وفيروس نقص المناعة المكتسبة والتهاب الكبد الوبائي سي، تعالج بحبوب بسيطة. ولكن على الرغم من أكثر من عام من البحث، لا يوجد بعد مثل هذا الدواء لفيروس كورونا.

وسيتم استخدام الاستثمار الجديد لتسريع التجارب السريرية لعدد قليل من المرشحين الواعدين. وإذا سارت الأمور على ما يرام، فقد تصبح بعض هذه الحبوب متاحة بحلول نهاية هذا العام.

المصدر: (الميادين نت)