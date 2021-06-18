المستشار القانوني أشرف أبو حية: المنظومة القضائية منهارة؛ وتمديد حالة الطوارئ دون وجود المجلس التشريعي، إجراء لا ينسجم مع الدستور  

رام الله - وطن : في نشاط تطوعي بمبادرة محلية، عقدت ندوة مجتمعية في بلدة عتيل بمحافظة طولكرم، حول الحريات العامة بمشاركة الخبير القانوني الدكتور أشرف أبو حية.

وشارك في الندوة، العشرات من المواطنين الذين تفاعلوا مع ما طرح من قضايا ومسائل تتعلق بالحريات العامة، والذين طرحوا وجهات نظرهم في الكثير من المسائل المتعلقة بها.

وأكّد المستشار القانوني لمؤسسة الحق اشرف ابو حية أنّ المشرّعين عندما سنّوا القانون الأساسي في النظام السياسي كانوا يراعون الحقوق والحريات، مبينًا أنّ المنصوص عليه شيء، والتعامل معه شيء آخر.

وأوضح أنّ الحقوق السياسية التي تتمثّل بحق تشكيل الأحزاب، والتجمع السلمي؛ وردت كمبادئ عامّة، لكن ممارستها تم تقييدها وتنظيمها، مستشهدًا بمنع المظاهرات والتجمع دون موافقة، أو طلب إشعار السلطات قبل تنظيم الفعالية أو التجمع، مردفًا بأنّ القانون نصّ؛ أنّ منظمي الفعاليات عليهم إشعار السلطات وليس أخذ الموافقة في بعض الحالات.

وأضاف أبو حية خلال مداخلته :"إن مهمة الشرطة والأجهزة الأمنية تنظيم التجمعات، كما أنّ أي قيد على حرية الرأي والتعبير يجب أن يكون قانونيًا وليس إداريًا، هناك مبررات في بعض الأحيان لهذه القيود؛ كالأمن القومي أو مخالفة لبعض نصوص القانون؛ وهذا أمر عليه نقاش وجدل، وفيما يخص النقد الشخصي؛ فإنّ القانون نصّ على عدم الذم أو القدح بالشخصيات كشخوص وليس موقعهم؛ أي عندما تنتقد الرئيس أو رئيس الوزراء فإنك تنتقد موقعهم وممارستهم العملية".

وتابع أبو حية:"هناك حد فاصل بين القدح والذم وبين الحريات، في قانون الجرائم الإلكترونية؛ هناك عدم فهم؛ أي في حالة القصد الجنائي في إطار المعلومات، فالقانون لا يعتبر السرقة الالكترونية جريمة الكترونية، وأيضًا فيما يتعلّق بالحريات الشخصية؛ فالقانون الأساسي نصّ على الحرية الشخصية وأنّها مصونة، بالرغم من أن القانون نفسه يحدّ منها ضمن مفهوم الردع العام والخاص عبر الحبس أو التوقيف؛ ولكن هنالك مجموعة من الضمانات لعمل هذه الإجراءات؛ حتى يكون متسما العدالة والانضباط وليس بناءً على الأهواء، فالقانون الأساسي نصّ أنه لا يجوز القبض على أي شخص إلا بأمر قضائي".

وبيّن ان "المنظومة القضائية منهارة؛ لأن ما حدث خلال أشهر في القضاء حدث عنه ولا حرج، وهناك إشكالية أخرى؛ أي ممارسة الاعتقال الإداري، والذي يعتبر بالنسبة للقانون الدولي نوعًا من أنواع التعذيب، فإذا كنا نعيبه على الاحتلال فلماذا نمارسه؟".

واستطردقائلًا:"بالنسبة لحالة الطوارئ؛ القانون الأساسي حدد حالات الطوارئ (الظروف غير الطبيعية أو الحروب)، وحصرها بمدة 30 يوم، ويجوز تمديدها لـ 30 يوم أيضًا، ولكن بموافقة المجلس التشريعي، إلا أن ما يجري؛ أننا نمددها دون موافقة المجلس التشريعي، وهذا كإجراء من حيث المبدأ غير منسجم مع الدستور، لكن هنالك (تخاريج) قانونية له؛ بالرغم من أننا ملزمون قانونيًا -بحسب الاتفاقيات الدولية- ومن خلال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحديدًا المادة 4 منه، التي تنص على أن أي دولة تعلن حالة الطوارئ؛ يجب أن تحدد عبر خطاب إلى الأمم المتحدة؛ ما هي الحقوق التي ستحدّ أو تضبطها".

ولفت أبو حية:"كان يمكن الاكتفاء بقانون الصحة العامة في التعامل مع وباء كورونا، لكن تم اللجوء إلى قانون الطوارئ، ومن المهم ذكره؛ أن القانون الأساسي نصّ أن يكون هنالك قيودًا على بعض الحقوق لكن بالقدر اللازم، مثال على ذلك؛ منع التجمع في فترة الوباء".

وجاءت هذه الندوة ضمن مبادرة مجتمعية من مواطنين في بلدة عتيل بهدف إحداث تفاعل مجتمعي مع القضايا العامة، وهي الندوة الرابعة ضمن هذه المبادرة، حيث سبقها ندوة عن الانتخابات العامة وندوة عن الحقوق المدنية وندوة عن حرية الرأي والتعبير .

وتهدف المبادرة الى توعية الناس بحقوقهم المختلفة سواء حق الرأي والتعبير او حقوقهم المدنية اوالسياسية، والوصول الى الناس من اجل الارتقاء بمستوى تفكيرهم بحقوقهم وأن يدافعوا عنها، وكذلك تحصين أنفسهم بالمعرفة والثقافة .