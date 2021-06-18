السعودية تعتقل 160 فلسطينيا في سجن أبها

وطن: كشف حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”، الجمعة، أن عدد الفلسطينيين المعتقلين في السجون السعودية هو 160 شخصا.

وقال الحساب في تغريدة على "تويتر": "تأكد لنا أن عدد المقيمين الفلسطينيين المعتقلين بتهمة انتمائهم لـ حمـ.ـاس 160 شخصا".

وأشار إلى أن جميع المعتقلين الفلسطينيين جميعهم موجودون في سجن أبها جنوب غرب السعودية.

وشنت السلطات السعودية حملة اعتقالات ضد مقيمين أردنيين وفلسطينيين في شباط/ فبراير 2019 تلتها حملة أكبر في نيسان/ أبريل برز فيها ممثل حركة "حماس" في السعودية محمد الخضري، قبل أن تقوم باعتقالات متفرقة في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس.

ودعت حركة حماس مرارا السلطات السعودية لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وخاصة المعتقل الخضري الذي يزيد عمره على الثمانين عاما ويعاني من عدة أمراض، إلا أن السلطات لم تستجب.