نتنياهو أمر بإتلاف كل الوثائق في مكتبه قبل وصول "بينيت"

وطن: أمر رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، موظفيه بإتلاف وثائق مهمة داخل مكتبه.

وحسب صحيفة “هآرتس” فإن مكتب نتنياهو أتلف الوثائق في خزائن مكتبه الماضي قبل دخول رئيس الحكومة الجديد نفتالي بينيت يوم الأحد الماضي إلى المكتب، بعد منح الثقة لحكومته.

وتتعلق الوثائق بعملهم الدائم ووثائق أخرى، وليس واضحا أي من هذه الوثائق تم تمزيقها وكميتها.

في المقابل، نفى نتنياهو ذلك، فيما قال مكتب رئيس الحكومة إنه سيجري تدقيقا في الموضوع.

يذكر أن إتلاف الوثائق محظور قانونيا، ويجب حفظ جميع الوثائق، الشخصية وغير الشخصية، في أرشيف مكتب رئيس الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية رفيعة المستوى قولها إن ما حدث في مكتب نتنياهو غير مألوف أبدا.