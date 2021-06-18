منظمة الصحة العالمية: مسار "كوفيد" في إفريقيا مقلق جدا

وطن: اعتبر مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين اليوم، أن “مسار الإصابات بكوفيد-19 في إفريقيا مقلق جدا جدا”، مع انتشار نسخ متحورة معدية أكثر ومعدّل تلقيح منخفض بشكل خطير.

وأشار راين إلى أنه بالنظر إلى الوضع الإجمالي في إفريقيا، لا تبدو القارة السمراء في حال سيئة للغاية، إذ إن عدد الإصابات فيها لم يمثل سوى أكثر من 5% بقليل من عدد الإصابات الجديدة المسجّلة على مستوى العالم الأسبوع الماضي، وكذلك فإن عدد الوفيات فيها لا يشكل سوى 2،2% من الوفيات على الصعيد العالمي.

لكن في بعض الدول تضاعف عدد الإصابات فيما، سجّل ارتفاعاً بأكثر من 50% في دول أخرى.

وسبق أن نبه مكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا الى أن “الموجة الوبائية الثالثة تتفاقم وتتسارع في القارة مع انتشار النسخ المتحورة من الفيروس”، مطالبا ب”زيادة الإمدادات باللقاحات المضادة لكوفيد”.