صور .. قوات الاحتلال تستهدف سيارات الإسعاف بقنابل الغاز في بيتا

وطن: تتعمد قوات الاحتلال الاعتداء بشكل مباشر على طواقم وسيارات الإسعاف في نقاط المواجهة، كما تتعمد عدم وصولها الى المصابين.

وشهدت المواجهات التي اندلعت في بلدة بيتا بين الأهالي وقوات الاحتلال، اعتداءات مباشرة من قبل قوات الاحتلال على سيارات الإسعاف في محاولة لعرقلة عملها في نقل المصابين وتقديم العلاج لهم.

وأطلقت قوات الاحتلال وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر وعشوائي على سيارات الإسعاف التي حاولت القيام بعملها في إسعاف المصابين وتقديم العلاج لهم.

