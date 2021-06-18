الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين خلال قمع وقفة منددة بالإساءة للرسول

وطن: أصيب 9 مواطنين تم نقل 3 منهم للمستشفى، خلال قمع قوات الاحتلال، ظهر اليوم الجمعة، اعتصام أمام المسجد الأقصى، مندد بالإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المصلين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى عبر باب السلسلة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بـالمطاط صوب المصلين خلال مسيرة انطلقت من الأقصى نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وردا على إساءة مستوطنين لشخصه الكريم بألفاظ نابية، خلال اقتحامهم باب العامود في القدس المحتلة يوم الثلاثاء الماضي بما يسمى "مسيرة الأعلام"، وذلك كما ظهر في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

(وفا)