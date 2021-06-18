إصابة العشرات بالاختناق والرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا

وطن: أصيب، اليوم الجمعة، عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة 47 مواطنة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا، منها 42 بالغاز المسيل للدموع، و5 إصابات بالرصاص لمعدني المغلف بالمطاط، تسببت بكسور لمواطنين.

وأوضح الهلال الأحمر أن معظم الاصابات تم علاجها في المستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر و3 حالات تم نقلها للمستشفى.

وخرج مئات المواطنين عقب صلاة الجمعة على مدخل البلدة المغلق بالمكعبات الاسمنتية منذ أسبوع، والتي دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في البلدة، حيث تدور مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال، للمطالبة بإزالة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية عن قمة جبل صبيح.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت منذ ساعات الليل الطرق المؤدية للبلدة بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية.