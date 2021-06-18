" 194 " شبكة ومنظمة حقوقية عربية تطلق بيانا دعما لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وحق تقرير المصير

وطن: صدر مؤخرا رام الله وعمان بيانا داعما لحقوق الشعب الفلسطيني كثمرة تعاون وشراكة بين مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وقعته 194 منظمة حقوقية في 17 دولة عربية.

وتضمن البيان ثلاثة عشر مطلبا أكدت فيها على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة احتلال أرضه واقتلاع الفلسطينيين، السكان الأصليين في فلسطين، وحقه في تقرير مصيره كما باقي شعوب العالم، وطالبت المنظمات الموقعة جامعة الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية والاتحاد الإفريقي والدول المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني تقديم مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة لتجميد دولة الاحتلال والفصل العنصري تمهيدا لطردها من عضوية الأمم المتحدة لما تمثله من خطر على الأمن والسلم العالميين بسبب عدم تنفيذها.

كما دعت المنظمات الموقعة المجتمع الدولي للكف عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والسيادة على موارده الطبيعية وإقامة دولته الديمقراطية المستقلة وإدانة ووقف سياسات التهويد وإجراءات المصادرة والتهجير القسري للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، من حي الشيخ جراح إلى كل من طالتهم إجراءات الطرد.

كما طالبت المنظمات الموقعة برفع الحصار الظالم عن قطاع غزة في فلسطين المحتلة، المفروض من قبل دولة الاحتلال منذ عام 2005، وتحميل دولة الاحتلال والفصل العنصري مسؤولية التعويض عما دمرته آلتها العسكرية خلال العدوان العسكري الأخير على القطاع.

ويتقدم المركزان بالشكر الجزيل لكل الذين انضموا لها البيان وكذلك لجميع من ساهم معنا في صياغة أفكاره وتدقيقه لغويا وقانونيا وحشد التوقيع عليه وترجمته للغات الأخرى ونشره على أوسع نطاق.