الاحتلال يغلق كافة مداخل بلدة بيتا، قبيل مظاهرة حاشدة على جبل صبيح

وطن: أغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم، كافة مداخل بلدة بيتا الفرعية والرئيسية جنوب مدينة نابلس، بالسواتر الترابية، لمنع المواطنين من المناطق الأخرى من الوصول الى البلدة التي تشهد مظاهرات شبه يومية رافضة للاستيطان على جبل صبيح في البلدة.

وقد دعت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومؤسسات وفعاليات بيتا، للمشاركة الفاعلة في المظاهرة الرافضة للاستيطان على جبل صبيح، بعد صلاة الجمعة.

ويشهد جبل صبيح مواجهات يومية بين المواطنين من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى، حيث يقيم الاحتلال على قمة الجبل بؤرة "افيتار" الاستيطانية.

وقد استشهد الفتى أحمد بني شمسه (16 عاما) فجر أمس الخميس بعد ساعات من إصابته بجروح خطيرة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جبل صبيح.

والفتى بني شمسه هو الشهيد الخامس الذي يستشهد على جبل صبيح خلال نحو شهر، وقد سبقه استشهاد الطفل محمد سعيد حمايل الجمعة الماضية، وقبله الشهيد الأستاذ زكريا حمايل، وقبله وكيل نيابة سلفيت، الدكتور عيسى برهم، جميعهم من بلدة بيتا، والخامس الشهيد طارق صنوبر من بلدة يتما القريبة من بيتا.