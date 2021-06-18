لجان المقاومة في غزة: لن نسمح للاحتلال بفرض معادلة جديدة

وطن: قال المتحدث باسم لجان المقاومة الفلسطينية محمد البريم أبو مجاهد، إن "المقاومة لن تسمح بفرض معادلة جديدة وما جرى اليوم من استعراض مكشوف، له ما بعده".

وشدد البريم على أنه لن يكون للاحتلال ما يريد، مؤكدا "أن المقاومة هي من تحدد متى وكيف وأين تكون المعركة".

وأفاد بأن جيش الاحتلال يبحث عن صورة نصر باهتة يرفع بها معنويات جنوده ويغير صورة الفشل والسقوط أمام جمهوره.

وأكد أن الغرفة المشتركة للمقاومة في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات وتدرس وتقيم الموقف الميداني وسيكون لها كلمتها.

وتابع: "المقاومة لن تسمح بفرض قواعد اشتباك جديدة"، ويجب على الوسيط المصري التدخل للجم العدوان والعمل وفق تفاهمات وقف إطلاق النار.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية مساء الخميس سلسلة غارات على موقعين لفصائل المقاومة في قطاع غزة، ولم يعلن عن تسجيل إصابات.