كورونا عالميا: 3 ملايين و852 ألف وفاة و177 مليونا و985 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا" حتى، مساء اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 852 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 177 مليونا وما يقارب من 985 ألف اصابة، تعافى منهم 162 مليونا وما يقارب من 495 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 399 ألف و828 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,497 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (2,673 وفاة)، والهند (1,411 وفاة)، والأرجنتين (646 وفاة)، وكولومبيا (595 وفاة)، وأميركا (434 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (85,861 إصابة)، والهند (67,294 إصابة)، وكولومبيا (27,827 إصابة)، والأرجنتين (25,878 إصابة)، وأميركا (14,063 إصابة).

ويلاحظ من خلال حصيلة الوفيات والاصابات ليوم أمس أن البرازيل واصلت بتسجل أعداد مرتفعة جدا متقدمة بذلك على الهند التي كانت تتقدم على جميع دول العالم من حيث الحصيلة اليومية، ومؤخرا شهدت تراجعا ملموسا في عدد الاصابات والوفيات كل 24 ساعة لتحل بذلك في المرتبة الثانية على العالم بعد البرازيل، فيما ما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية رغم تراجعها الملحوظ مؤخرا في الأعداد الاجمالية اليومية للإصابات والوفيات.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى مساء اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (616,186 وفاة)، والبرازيل (493,837 وفاة)، والهند (382,785 وفاة)، والمكسيك (230,624 وفاة)، وبيرو (189,522 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,367,204 إصابات)، والهند (29,746,584 إصابات)، والبرازيل (17,629,714 إصابة)، وفرنسا (5,747,647 إصابة)، وتركيا (5,348,249 إصابة).