انتصار الإرادة على السجان| الأسيران عمرو الشامي ويوسف العامر يعلقان إضرابهما

وطن: علق الأسيران عمرو الشامي، ويوسف العامر من مخيم جنين إضرابهما المفتوح عن الطعام والذي استمر 18 يومًا، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، وفق نادي الاسير الفلسطيني.

وانتصرت الإرادة على السجان بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداريّ، بحيث يكون الأمر الإداريّ الحالي هو الأخير، كما وعلّق أربعة أسرى آخرين إضرابهم الإسنادي لرفيقهما وهم: أيسر العامر، وإبراهيم العامر وهو شقيق الأسير يوسف العامر، وعمار تركمان، وعبد الرحمن صلاح وجميعهم من مخيم جنين.