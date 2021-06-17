الاحتلال يفرج عن 3 أشقاء من الخليل بعد قضاء 5 سنوات في الأسر

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن ثلاثة أشقاء من بلدة صوريف شمال الخليل بعد قضائهم خمس سنوات في الأسر.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأشقاء علاء ورافع ورفعت أبو فارة، في الثلاثينيات من أعمارهم، من سجن النقب الصحراوي، بعد قضائهم خمسة أعوام في الأسر.

وكان في استقبالهم على حاجز الظاهرية جنوب الخليل، أهلهم وأقرباؤهم وحشد من المواطنين، وممثلو نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، إضافة لعدد من ممثلي المؤسسات والفعاليات في بلدة صوريف.