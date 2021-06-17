بينهم أسيرة مقدسية.. ثلاثة أسرى يدخلون اعواماً جديدة في سجون الاحتلال

وطن: دخل اليوم الخميس، ثلاثة أسرى اعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم :

الأسير المريض مراد فهمي حمد أبو معيلق (43 عامًا)، من سكان مدينة النصيرات وسط قطاع غزة، دخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعقتاله بتاريخ 17/06/2001، وهو محكوم بالسجن 22 عامًا.

الأسير وجدي عزات محمود العثامنة (41 عامًا)، من شمال قطاع غزة، دخل عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/06/2007، وهو محكوم بالسجن 19 عامًا.

الأسيرة إيمان نعيم الأعور (46 عامًا)، من سكان محافظة القدس، دخلت عامها الثاني على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقالها بتاريخ 17/06/2020م، وهي محكوم بالسجن 22 شهراً.