وزيرة الصحة: إقرار آليات التنسيق المتعلقة بإدارة أنظمة معالجة النفايات الطبية المعدية في فلسطين

وطن: وقعت وزيرة الصحة د.مي الكيلة، ووزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح ورئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور، اليوم الخميس، محضراً تنسيقياً يتضمن آليات التنسيق المتعلقة بإدارة أنظمة معالجة النفايات الطبية المعدية في فلسطين.

وجاء توقيع هذا المحضر تسهيلاً لعمل الشركاء من أجل تنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بإدارة النفايات الطبية المعدية وخاصة أن لدى وزارة الحكم المحلي حالياً مشروع قيد التنفيذ لإنشاء وحدة معالجة وسط الضفة الغربي، ويجري الإعداد لتوفير وحدة معالجة أخرى في شمال الضفة الغربية وصيانة الوحدة الموجودة في جنوب الضفة لتشغيلها بكفاءة، ويشكل تشغيل وإدارة هذه الوحدات تكاملاً مع المشاريع التي تنفذها وزارة الصحة.

وأكدت وزيرة الصحة د. مي الكيلة على أهمية هذا الحدث الهام الذي يجسد معنى الشراكة الفعلية والتكاملية بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، وبما يخدم المصلحة العامة ويساهم في الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة، في ظل الظرف الصحي الطارئ الذي فرضته جائحة كورونا.

وقال م. مجدي الصالح: "إن هذا المحضر التنسيقي يأتي انسجاماً مع جهود وزارة الحكم المحلي وسياستها الرامية لتطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة (2017-2022) وضمن إطار تنفيذ التدخلات المشتركة والتي تستوجب التنسيق الكامل بين مختلف الوازرات والجهات الرسمية ذات العلاقة.

من جانبه، أشار المطور إلى اهتمام سلطة جودة البيئة البالغ بهذا الاتفاق، ودورها الرقابي على وحدات المعاجة المركزية في المحافظات ومكبات النفايات، إضافة إلى عملها على منح الموافقات البيئية اللازمة لتشغيل الوحدات بالسرعة الممكنة.

جدير بالذكر أن المشاريع التي تنفذها وزارة الحكم المحلي لإدارة النفايات الطبية المعدية حالياً ممولة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا.