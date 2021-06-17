الاحتلال يعتقل الحارس عبد الكريم قاعود في الأقصى

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حارسا يعمل في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الحارس عبد الكريم قاعود بعد الاعتداء عليه بالضرب، قرب باب السلسلة أحد الأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك.

وكان عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى ، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 147 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.