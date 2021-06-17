تشييع جثمان الشهيد الفتى أحمد بني شمسة في بلدة بيتا

وطن: شيعت جماهير شعبنا، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الفتى أحمد بني شمسة "15 عاما"، إلى مثواه الأخير في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الوطنية والرسمية، التي استنكرت جريمة استهداف المواطنين وقمعهم من قبل قوات الاحتلال.

الشهيد الفتى بني شمسة هو الشهيد الخامس الذي يستشهد على جبل صبيح خلال شهر، حيث يواجه الأهالي إقامة مستوطنون بؤرة استيطانية على جبل صبيح جنوب بيتا، ويخوضون مواجهات شبه يومية في المكان، الأمر الذي أدى لاستشهاد الطفل محمد سعيد حمايل الجمعة الماضية، وقبله الشهيد الأستاذ زكريا حمايل، وقبله وكيل نيابة سلفيت، الدكتور عيسى برهم، والخامس طارق صنوبر من بلدة يتما القريبة من بيتا.