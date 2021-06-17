غزة: حالة وفاة و152 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، حالة وفاة، و 152 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و تعافي 398 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، بإجراء 924 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 112668 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 3317 حالة، واجمالي المتعافين 108301 حالة، واجمالي الوفيات 1050 حالة وفاة

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 65 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.

وبشأن التطعيمات، فقد بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 52291 شخص