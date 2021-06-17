الأردن يقرر التخلي نهائيا عن مشروع "قناة البحرين"

وطن: نقلت قناة كان العبرية عن مصادر أردنية قولها أن الأردن قرر بشكل نهائي التخلي عن مشروع "قناة البحرين" المشترك مع السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال.

وكان وزير المياه الاردني محمد النجار قد أعلن قبل ايام انه في ظل الخلاف بين الطرفين الاردني والاسرائيلي اصبح مشروع "القناة البحرية" شيئا من الماضي.

ومن المتوقع ان تتجه الاردن الى تنفيذ مشروع "الناقل الوطني" وهو الناقل للمياه من البحر الأحمر (مشروع العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه)، في محاولة للتعامل مع النقص الحاد في المياه في المملكة.

ووقعت الأردن و"إسرائيل" في العام 2013 في العاصمة الأميركية واشنطن على مذكرة تفاهم بشأن مشروع "قناة البحرين"، علما أنه تم في العام 2002 الشروع في صياغة المشروع المشترك للحكومتين الأردنية والإسرائيلية.

وعن أسباب تخلي الأردن عن مشروع "قناة البحرين"، ذكرت المصادر الأردنية، أنه لم تكن هناك رغبة حقيقية لدى الجانب الإسرائيلي لتنفيذ المشروع الذي تم التعامل معه بنوع من المراوغة والمماطلة من قبله.