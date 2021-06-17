الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله - وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، أربعة مواطنين من محافظتي الخليل وجنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت بدر العمور من بلدة يطا، والاسير المحرر طارق عبد العزيز غريب من بلدة ترقوميا بمحافظة الخليل، كما اعتلقت كلاً من اياد الطوباسي وماهر عابد بعد مداهمة منزليهما في بلدة كفردان بجنين .

وفي محافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فتية من مخيم الجلزون، شمال رام الله، وهم سلام شحادة الطيراوي ( 18 عاما)، ومصطفى محمود غوانمة (17 عاما)، وعلاء نضال زيد (17 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم في المخيم.

وكانت مواجهات قد اندلعت في مخيم الجلزون بين قوات الاحتلال والشبان ولم يبلغ عن إصابات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية دير ابو مشعل شمال رام الله، ولم يبلغ عن اعتقالات