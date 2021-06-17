الاحتلال يعتقل إمام المسجد الكبير باللد الشيخ يوسف الباز

وطن: اعتقلت شرطة الاحتلال إمام وخطيب المسجد الكبير في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز، قبيل فجر اليوم الخميس، وذلك بمزاعم "التحريض على العنف والإرهاب والتهديد".

وجاء اعتقال الباز بعد تحريض عضو الكنيست الكهاني، إيتمار بن غفير، من حزب "الصهيونية الدينية"، وحملة الاعتقالات التي طالت أكثر من ألفي معتقل، بينهم عدد من القياديين والناشطين بينهم رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة ونائب رئيس الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، الشيخ كمال خطيب، والقيادي في حركة أبناء البلد، محمد أسعد كناعنة، والأسير المحرر ظافر جبارين (أحيل إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر) على خلفية الاحتجاجات الأخيرة ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات ترحيل سكان حي الشيخ جراح في القدس، واعتداءات المستوطنين على مواطنين في الداخل المحتل، في الأسابيع الأخيرة، فيما يقبع رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، في السجن.

والشيخ الباز قيادي بارز في الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق الفلسطينية في اللد على مدار سنوات طويلة. وعلى ما يبدو، في ظل هذا الجو المشحون بالكراهية من قبل الاحتلال ومستوطنيه ضد كل ما هو عربي وفلسطيني في الداخل المحتل قررت شرطة الاحتلال اعتقال الباز انتقاما منه ومن مواقفه المشهودة.

وكانت سلطات الاحتلال أقدمت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، على حظر الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.

(عرب 48)