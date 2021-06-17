الخامس خلال مواجهات على جبل صبيح.. استشهاد الفتى أحمد بني شمسه في بلدة بيتا

وطن: استشهد الفتى أحمد زاهي بني شمسه (16 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مساء الأربعاء في جبل صبيح في بلدة بيتا.

ونعت مكبّرات الصوت في مساجد بيتا جنوب نابلس، فجر الخميس، الفتى بني شمسه.

والطفل بني شمسه هو الشهيد الخامس الذي يستشهد على جبل صبيح خلال شهر، حيث يواجه الأهالي إقامة مستوطنون بؤرة استيطانية على جبل صبيح جنوب بيتا، ويخوضون مواجهات شبه يومية في المكان، الأمر الذي أدى لاستشهاد الطفل محمد سعيد حمايل الجمعة الماضية، وقبله الشهيد الأستاذ زكريا حمايل، وقبله وكيل نيابة سلفيت، الدكتور عيسى برهم، والخامس طارق صنوبر من بلدة يتما القريبة من بيتا.