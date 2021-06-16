"حكومة بينت" تناقش إمكانية الرد على البالونات الحارقة من غزة

وطن: قالت مصادر عبرية ان حكومة الاحتلال الجديدة ناقشت مساء اليوم الأربعاء امكانية الرد من عدمه مرة أخرى على اطلاق البالونات والطائرات الحارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات "الغلاف".

وقالت قناة "كان" العبرية مساء اليوم الأربعاء: "في "إسرائيل" يجرون مناقشات حول ما إذا كان سيتم الرد مرة أخرى في قطاع غزة على إطلاق البالونات الحارقة".

وأضافت القناة العبرية: "إن حكومة بينت تريد أن تخلق معادلة جديدة بأن "ما كان، ليس ما سيكون".

وشنت طائرات الاحتلال في ساعات الفجر الاولى من يوم الاربعاء عدة غارات على مواقع المقاومة في غزة ردا على اطلاق البالونات الحارقة يوم الثلاثاء بالتزامن مع مسيرة الاعلام في القدس المحتلة.