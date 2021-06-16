محكمة الاحتلال تؤجل جلسات الاستماع في محاكمة نتنياهو لـ 3 أسابيع

وطن: أجلت محكمة "إسرائيلية"، اليوم الأربعاء، جلسة الاستماع في قضية 4000 المتهم بها رئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق بنيامين نتنياهو لمدة ثلاثة أسابيع.

ويعود سبب التأجيل إلى الطلب الذي قُدم للمحكمة يطالبها بتأجيل جلسات الاستماع بشأن شهادة الرئيس التنفيذي السابق لشركة "والا".

يشار إلى أن التأجيل يأتي خلافًا للرد الأولى الذي قدمته المحكمة برفض التأجيل، واستمرار جلسات الاستماع وفق ما هو مجدول مسبقًا.

وقدم المدعى العام، في وقت سابق، لائحة اتهام ضد نتنياهو في ملف 4000 (قضية بيزك - والا) بتهمة الرشوة لتسهيله استحواذ الملياردير إيلوفيتش على شركة الاتصالات بيزك مقابل تغطية ملائمة من قبل موقع (واللا نيوز) المملوك لبيزك.