مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قصرة

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، منازل المواطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس.وهاجمت مجموعة من مستوطنة "ايش كودش" عدة منازل جنوب القرية، كما حطموا مركبة لأحد المواطنين .

وهب أهالي البلدة لصد الهجوم، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين، أطلقوا خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتشهد بلدة قصرة بين حين وآخر اقتحامات من قبل المستونين، من أجل الاعتداء على منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية، ما يؤدي الى اندلاع مواجهات عنيفة يقوم خلالها المستوطنين باستخدام السلاح الناري في بعض الأحيان.