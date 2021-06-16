الرئيس يتقبل أوراق اعتماد ممثلي الهند والبرازيل وتشيلي لدى فلسطين

وطن: تقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد كل من، رئيس مكتب تمثيل جمهورية الهند لدى دولة فلسطين السفير موكول أريا، ورئيس مكتب تمثيل جمهورية البرازيل الاتحادية لدى دولة فلسطين السفير أليساندرو وارلي كاندياس، والسفير كريستيان هودجيز نوجيانت، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية تشيلي لدى دولة فلسطين.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي.