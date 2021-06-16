القائد النخالة: الاحتلال لم يملك الجرأة للتقدم لحدود غزة.. وهناك جهود لاحتواء الانتصار

وطن: أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، أن هناك جهود كبيرة من أجل احتواء انتصار المقاومة في معركة "سيف القدس" ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن المقاومة لديها التجربة بما يكفي ونحن يقظين لكل محاولات اجهاض ما تم إنجازه.

وقال القائد النخالة خلال استقباله وفد الأحزاب والشخصيات العربية: "نأمل أن نصيغ برنامجا وطنياً يعطي الشعب الفلسطيني القدرة على الاستمرار بالمقاومة"، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني أنجز محطة كبيرة في معركة "سيف القدس" باتجاه الانتصار فالمسيرة طويلة ومحاولات اجهاض القضية كبيرة"

وأضاف: " حالة الإرباك لدى الكيان الصهيوني هي أحد مظاهر بأس المقاومة وانتصارنا القادم"، مشددًا على أن إمكانيات المقاومة المتواضعة التي صنعها المقاومون والمهندسون تحت الحصار أذلت الكيان".