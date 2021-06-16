وفد من حماس برئاسة هنية يصل المغرب

وطن: أعلنت الأمانة العامة لـ"حزب العدالة والتنمية" المغربي أن وفدا من حركة "حماس"، برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، وصل الى المغرب اليوم الأربعاء.

وأوضحت الأمانة العامة للحزب، في بيان، أنه سيتم خلال الزيارة "إجراء مباحثات بين وفد حركة حماس وقيادة حزب العدالة والتنمية، حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل دعمها، كما تتضمن الزيارة لقاءات مع أحزاب سياسية مغربية أخرى".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر في حزب العدالة والتنمية أن "زيارة هنية للمملكة المغربية ستمتد إلى عدة أيام".

يذكر أن زيارة هنية للمغرب تأتي عقب أشهر من إعلان المملكة تطبيع العلاقات مع الاحتلال.