بالونات غزة تحرق مستوطنات الغلاف

وطن: اندلعت 7 حرائق في أحراش مستوطنات غلاف غزة اليوم الابعاء، نتيجة البالونات الحارقة المنطلقة من القطاع، بحسب وسائل الاعلام العبرية.



ودفعت سلطات الاحتلال بمزيد من فرق الإطفاء إلى المنطقة، وعملت على إخماد النيران دون الإبلاغ عن وقوع إصابات؛ وذلك غداة قصف جيش الاحتلال مواقع لفصائل المقاومة في غزة، بحجة "الرد على إطلاق ‎البالونات الحارقة".

وقالت مصادر عبرية مساء اليوم ان حالة من الذعر سادت بعد أن سُمع دوي انفجارين في مستوطنة شاعر هنيغف في غلاف غزة، حيث تبين أنها بفعل بالونات مفخخة أطلقت من غزة، وانفجرت في سماء المستوطنة.

وأطلق ناشطون فلسطينيون، بعد ظهر اليوم، بالونات حارقة تجاه مستوطنات "غلاف غزة"، مع انطلاق تصعيد شعبي وبأدوات المقاومة السلمية "الخشنة" على الحدود، منذ مساء أمس، الثلاثاء، ردا على تنظيم ما يسمى "مسيرة الأعلام" من قبل المستوطنين، في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن البالونات الحارقة أدت اندلاع نحو 30 حريقا في مستوطنات "غلاف غزة" أمس، الثلاثاء، وأسفرت عن خسائر مادية باهظة شملت 14 دونمًا من أشجار الليمون وعدة دونمات من أشجار الحمضيات بالإضافة إلى عشرات الدنومات من القمح ومئات الدونمات التي تستخم لرعي المواشي.

كما أتت الحرائق على 120 دونمًا يسيطر عليها الصندوق القومي اليهودي (كيرين كاييميت - كاكال)، و30 دونما تابعة لغابة بيت حانون المحاذية للقطاع المحاصر.

وعلى صلة، أشار المحللون العسكريون الإسرائيليون إلى أن إسرائيل لم تحقق الردع مقابل حركة حماس وباقي الفصائل في قطاع غزة، ولا يتوقع أن تحققه، رغم أنها من بادر إلى العدوان على غزة، الشهر الماضي، والليلة الماضية أيضا، من خلال استفزازاتها في القدس المحتلة.