مديرة مركز النفسي والاجتماعي للمراة: العدوان الاسرائيلي على القطاع ترك اثارا نفسية كبيرة على النساء والاطفال ونعمل على تقديم الاستشارات من خلال خط خاص للنساء

وطن: قالت مديرة مركز النفسي والاجتماعي للمراة خولة الازرق ان المركز اطلق خطا هاتفيا للخدمات النفسية لمساعدة النساء والاطفال على تخطي الاثار النفسية السلبية الناجمة عن العدوان الاسرائيلي الهمجي الاخير على قطاع غزة.

وقالت الازرق، ان المركز اطلق هذا الخط للتاكيد على انه يقف الى جانب اهلنا ونسائنا في قطاع غزة من خلال تقديم الدعم النفسي للاطفال والنساء في وجه العدوان الذي ترك اثار نفسية سلبية عميقة على الاهالي وخصوصا النساء اللواتي يعانين من اوضاع نفسية واجتماعية واقتصادية اصلا في القطاع .

واشارت الازرق الى ان الخط المجاني الذي تم وضعه يستقبل مكالمات هاتفية من النساء في قطاع غزة حيث يطلبن استشارات حول عوارض نفسية تظهر على الاطفال واستشارات نفسية حول معانتهن بعد ما مروا به وعائلاتهم نتيجة الحرب والعدوان حيث تقوم الاخصائيات النفسيات لدى المركز بالرد ومساعدة النساء وتقديم النصح والارشاد النفسي حول كيفية التعامل مع مجموعة العوارض النفسية التي تظهر بالمجتمعات التي تتعرض للحرب والعدوان.

واوضحت الازرق ان المركز يستقبل بشكل يومي عبر هذا الخط العشرات من اتصالات النساء لطلب الاستشارات النفسية التي يتمحور معظمها سلوكيات نفسية لدى الاطفال مثل الخوف والتبول اللارادي والعنف الى جانب الضغوط النفسية التي يتعرض لها نتيجة عوامل عدة.

واكدت الازرق ان الاعراض التي يجري الحديث عنها هي اعراض طبيعية نتيجة لوضع الحرب والعدوان وعدم الاستقرار نتيجة كما كل مناطق العالم موضحة انه كما يعاني الناس في الضفة الغربية في مناطق المواجهة والاحتكاك من هذه الاثار النفسية السلبية يعاني اهلنا بالقطاع وبالتالي كان لا بد من التحرك لاسنادهم في هذا المجال.

واشارت الى ان الاعراض مختلفة ومتنوعة ويمكن التعامل موضحة انه يتم تنسيق مجموعة من الخدمات مع مؤسسات متخصصة في هذا المجال في قطاع غزة حيث يرتبط المركز بعلاقات وشراكات مع مجموعة من المؤسسات النسوية هناك مثل طاقم شؤون المراة ومركز عائشة ويجري التنسيق معها حيث يتم تحويل الحالات التي تحتاج الى متابعة الى هذه المراكز التي تتابع العمل الميداني.

كما اشارت الازرق ان مركز الارشاد النفسي الاجتماعي للمراة جزء من حملة يديرها الاتحاد العام للمراة حيث يتم تشجيع وتسجيل عائلات على القيام بكفالات لعائلات في قطاع غزة حيث تكفل عائلات من الضفة عائلات من قطاع غزة لمدد متفاوتة وهي شهر او ثلاث اشهر او ستة اشهر مما يؤكد على استمرار العلاقة بين ابناء شعبنا التي حاول ويحاول الاحتلال تفريقها.

وطالبت الازرق النساء اللواتي يحتجن الى الدعم النفسي الاتصال على الرقم المجاني للتواصل مع الأخصائيات الاجتماعيات في مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة وهو 1800807080.

وحول خدمات مركز الارشاد النفسي الاجتماعي للمراة المختلفة قالت الازرق ان هناك العديد من البرامج التي تقدمها المركز وهي خدمات وبرامج متعددة مثل الدعم القانوني والتمكين الاقتصادي وخدمات التشغيل للخريجات الشابات من خلال برنامج التشغيل والعمل لثلاث اشهر او ست اشهر بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية حيث يتم مساعدة الخريجات على دخول سوق العمل واثبات مهاراتهن هذا الى جانب برامج التدريب المهني والتشغيل مع مؤسسات القطاع الخاص.

وتطرقت مديرة مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمراة الى ما يقوم به المركز من حملات توعية وتثقيف مجتمعي ولجان الحماية المجتمعية للنساء في التجمعات النسوية التي تعاني النساء فيها بسبب الاحتلال بالدرجة الاولى مثل سلفيت و يطا و العروب حيث يعاني منها الناس من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال مشددة على ان المركز سيواصل خدماته للمجتمع الفلسطيني عموما وللنساء على وجه الخصوص.

المصدر: شبكة فلسطين الاخبارية PNN