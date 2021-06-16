رفعت العلم الفلسطيني في وجه المستوطنين بباب العامود .. محكمة الاحتلال تقرر الافراج عن السيدة هالة الشريف

رام الله - وطن: قررت محكمة الاحتلال عصر اليوم الإفراج عن السيدة هالة الشريف، ورفض استئناف نيابة الاحتلال.

وقررت نيابة الاحتلال الافراج عن السيدة الشريف وتغريمها مبلغ ألفي شيكل بسبب رفعها العلم الفلسطيني.

وكانت الشريف قد رفعت العلم الفلسطيني يوم امس في ساحة باب العامود، في وجه المستوطنين خلال مسيرتهم واحتلالهم ساحة باب العامود.

ورصدت كاميرات الصحفيين الشريف وهي ترفع العلم الفلسطيني، وهجوم عناصر شرطة الاحتلال والاعتداء عليها بطريقة وحشية قبل اعتقالها .