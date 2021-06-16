إصابة شاب بجروح خطيرة في الرأس في بيتا

وطن: أصيب شاب في بلدة بيتا في نابلس، اليوم الأربعاء، بجروح خطيرة بالرأٍ إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه، قرب جبل صبيح في البلدة.

وقالت وزارة الصحة ان إصابة حرجة بالرصاص الحي في الرأس وصلت الى مستشفى رفيديا الحكومي، من بلدة بيتا.

ولفتت المصادر الى ان الشاب أصيب بجراح خطيرة بالرأس جراء إطلاق الرصاص عليه من جنود الاحتلال قرب جبل صبيح .

ومنذ أسابيع؛ تتواصل المواجهات بين المواطنين في بلدة بيتا شرقي نابلس وبين الاحتلال ومستوطنيه الذين يحاولون الاستيلاء على جبل صبيح.

واستشهد الفتى (محمد حمايل)، الأسبوع الماضي، برصاص جنود الاحتلال، فيما أصيب المئات من المواطنين خلال المواجهات، ليبلغ عدد الشهداء الذين استشهدوا خلال المواجهات الى 4 شهداء.

ويحاول المستوطنون الاستيلاء على جبل صبيح في بلدة بيتا، والذي تصل مساحته إلى (840) دونمًا، لتحويله الى مستوطنة.